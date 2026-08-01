CSD in Hamburg: "Jetzt erst recht" - Tausende Menschen gehen für queere Rechte auf die Straße

Hamburg - Am Samstag gehen tausende Menschen in Hamburg auf die Straße. "Für Zusammenhalt, ein friedliches Miteinander und eine Zukunft, in der queere Menschen ohne Angst leben", fordert "Hamburg Pride". Erwartet werden laut dem Verein mehr als 250.000 Teilnehmende.

Wie jedes Jahr zieht die Demonstration am ersten Augustwochenende durch die Hansestadt. © Christian Charisius/dpa

"Solidarisch queer. Haltung zeigen - für eine Zukunft ohne Angst!", lautet das diesjährige Motto des Christopher Street Days (CSD) in der Hansestadt.

Und wegen des Anschlags auf den CSD in Berlin vergangenes Wochenende ruft Hamburg Pride die ganze Stadt noch einmal mehr dazu auf, an der Demonstration teilzunehmen. "Jetzt erst recht", heißt es vonseiten des Vereins.

"Gerade jetzt müssen wir zusammenstehen und sichtbar bleiben. Wir lassen uns weder einschüchtern noch verdrängen oder zum Schweigen bringen. Unsere Antwort auf Hass ist Sichtbarkeit, Zusammenhalt und die Forderung nach einer Politik, die unseren Schutz endlich wirksam stärkt", teilten Christoph Kahrmann und Jenny Saitzek, Vorsitzende des Vereins, in einer Erklärung mit.

Wie Hamburg Pride gegenüber TAG24 angab, stellen sich die Wagen und Gruppen am Samstag gegen 11 Uhr am Sammelplatz an der Lübecker Straße auf. Dort werden letzte Vorbereitungen getroffen, bevor sich der Zug um 12 Uhr in Bewegung setzt.