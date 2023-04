Hamburger Kiezgröße ist tot: "Lude" Klaus Barkowsky stirbt mit 69 Jahren

Hamburg - Zuletzt hatte ihn die Amazon-Serie "Luden" bundesweit bekannt gemacht: Die Hamburger Kiezgröße Klaus Barkowsky ist nach dpa-Informationen am Dienstag in Hamburg im Alter von 69 Jahren gestorben.

Der Kiez trauert um die Hamburger Reeperbahn-Bekanntheit Klaus Barkowsky (69). © Gerald Matzka/dpa

Der Zuhälter Klaus Barkowsky war der Anführer der "Nutella-Bande" und wickelte mit seinem einnehmenden Wesen die Mädchen um den Finger. Jetzt ist der letzte Pate von St. Pauli gestorben.

In der Amazon-Serie "Luden" reitet Klaus Barkowsky (Aaron Hilmer) auf einem Schimmel zur Party mit seinen Mädchen: Er wollte feiern wie die Prominenten um Künstler Andy Warhol im legendären Studio 54 in New York. "1. Klasse Jumbo-Jet" war das Lebensmotto des Zuhälters, der in einer Bar auf der Reeperbahn anfing und in den 1980er Jahren zum gefürchteten Luden aufstieg.

Am Dienstag ist die Hamburger Kiezgröße, auch genannt "Der schöne Klaus", nach dpa-Informationen im Alter von 69 Jahren in Hamburg gestorben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Danach soll er schwer krank gewesen sein und sich das Leben genommen haben.