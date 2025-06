Chaos, Kiez und Bier für 29 Cent: Willkommen im wildesten Penny Deutschlands!

Hamburg - Die neue SPIEGEL TV Reportage "Penny Reeperbahn - Menschen mit Geschichte(n)", die am Montag erstmals ausgestrahlt wurde, taucht ein in diesen einmaligen Mikrokosmos, in dem sich Menschliches, Skurriles und manchmal auch Tragisches verdichten wie kaum sonst irgendwo in Deutschland.

Die SPIEGEL-TV-Reportage zeigt den Penny-Kiez eindrucksvoll - mit ehrlichem Blick, aber ohne Voyeurismus. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

In kaum einem anderen Discounter bekommt man das echte Leben so ungefiltert serviert. Besonders am Wochenende scheint sich die ganze Bandbreite des Kiezes zu zeigen: Schon morgens um sieben sollen feierwütige Kunden durch die Gänge tanzen und sich ein "Heimbier" für den Heimweg holen. Die Bierdose gibt es ab 29 Cent - ein Preis, der laut Angaben genauso gefeiert wird wie das Lebensgefühl, das dieser Penny vermittelt.

Die Kundschaft? Bunt, laut, spontan! Die einen singen, die anderen streiten oder lieben sich. Aber zwischen all dem Trubel, sagen die Mitarbeitenden, gibt’s auch die leisen, dankbaren Stammkunden - die hier leben, nicht bloß feiern. Das Team ist längst abgehärtet, bleibt aber herzlich. Einer von ihnen, Markus, sagt sich: "Wenn ein Bier hilft, dann gibt's eben eins aufs Haus."

Doch was diesen Penny so besonders macht, ist nicht nur die Kundschaft - sondern auch sein Look. Anders als andere Filialen ist der Laden voller Neonlichter und bunter Schilder. Über der Brötchentheke hängen pinke Donut-Lampen, die an weibliche Brüste erinnern. Auf anderen Leuchtreklamen steht zum Beispiel: "Komm knabbern."

Dieser Discounter hat Popkultur-Flair, das irgendwo zwischen Nachtclub und Nachbarschaftstreff liegt.