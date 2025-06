28.06.2025 09:45 Männer wollen Streit schlichten und werden durch Messerstiche verletzt

In der Nähe der Hamburger Reeperbahn sind am Samstagmorgen zwei Gruppen in Streit geraten. Zwei Männer wollten schlichten und wurden daraufhin angegriffen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Einsatz auf dem Kiez! Bei einem Streit nahe der Hamburger Reeperbahn sind in der Nacht zu Samstag zwei unbeteiligte Personen verletzt worden. Alles in Kürze Streit nahe Reeperbahn in Hamburg eskaliert

Zwei Männer versuchen zu schlichten und werden verletzt

17-Jähriger greift mit Messer an

Keine Lebensgefahr für die Verletzten

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 4.16 Uhr in der Talstraße zu einem Streit zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der es wohl ordentlich zur Sache ging. Zwei unbeteiligte Männer schritten daraufhin ein und versuchten zu schlichten. Ein 17-Jähriger zückte daraufhin ein Messer und verletzte die beiden. Sie wurden bei dem Angriff verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Laut Sprecher bestehe keine Lebensgefahr. Zunächst hatte es zwei Festnahmen gegeben, schnell wurde aber klar, dass es nur einen Täter gab, der auf beide Männer eingestochen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum es überhaupt zu dem Streit zwischen den beiden Gruppen gekommen war, ist derzeit noch unklar.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa