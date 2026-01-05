Rettungseinsatz auf Marine-Schiff: Person muss reanimiert werden
Hamburg - Schock im Hamburger Hafen! Am Montagnachmittag eilten Einsatzkräfte zu einem Rettungseinsatz auf einer Korvette der Marine.
Gegen 14.19 Uhr wurde die Feuerwehr in eine Werft in der Herrman-Blohm-Straße gerufen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.
Der Grund: Ein medizinischer Notfall auf einem Schiff. An der Korvette angekommen versorgten die Einsatzkräfte eine Person rettungsdienstlich.
"Die Person ist notarztbegleitet unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht worden", so der Sprecher weiter.
Zum aktuellen Gesundheitszustand der Person lagen bislang jedoch noch keine weiteren Informationen vor. Auch die Hintergründe zu dem Vorfall waren dem Sprecher nicht bekannt. Der Einsatz vor Ort sei beendet.
