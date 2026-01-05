Rettungseinsatz auf Marine-Schiff: Person muss reanimiert werden

Hamburg - Schock im Hamburger Hafen! Am Montagnachmittag eilten Einsatzkräfte zu einem Rettungseinsatz auf einer Korvette der Marine.

Am Montagnachmittag wurde eine Person auf einer Korvette der Marine im Hamburger Hafen reanimiert. © NEWS5 / Sebastian Peters

Gegen 14.19 Uhr wurde die Feuerwehr in eine Werft in der Herrman-Blohm-Straße gerufen, so ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage von TAG24.

Der Grund: Ein medizinischer Notfall auf einem Schiff. An der Korvette angekommen versorgten die Einsatzkräfte eine Person rettungsdienstlich.

"Die Person ist notarztbegleitet unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gebracht worden", so der Sprecher weiter.