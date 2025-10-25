Schlägerei zwischen Fußballfans: Polizei stoppt Hunderte Beteiligte in Hamburg

Hamburg/Hannover - Am Samstag sind zahlreiche Fußballfans bei einer Auseinandersetzung aneinandergeraten.

Im Bahnhof Hamburg-Harburg trafen Einsatzkräfte auf rund 400 angekommene Wolfsburg-Fans. © Lenthe-Medien/Reimer

Hintergrund ist unter anderem das anstehende Fußballspiel im Hamburger Volksparkstadion zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg.

Gegen 9.47 Uhr habe es am Hauptbahnhof in Hannover körperliche Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Gruppen gegeben, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage von TAG24.

Eine der Gruppierungen: St. Pauli-Fans. Diese waren gerade auf der Durchreise in Richtung Frankfurt zum Fußballspiel. Die andere Gruppierung: VfL Wolfsburg, die sich auf der Durchreise in Richtung Hamburg zum Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV befunden haben.

Nach der körperlichen Auseinandersetzung in Hannover sind die beiden Gruppen weitergereist. Die betroffenen Wolfsburg-Fans befinden sich derzeit im Bahnhof Hamburg-Harburg, so der Sprecher weiter. Es handle sich dabei um 400 angekommene Wolfsburg-Fans.