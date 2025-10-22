Rollstuhlfahrer stürzt ins Gleisbett: Nur wenige Sekunden später fährt ein Zug ein

Hamburg - Schockmoment am Bahnhof Hamburg -Harburg: Am Dienstagmittag gegen 12.28 Uhr stürzte ein 53-jähriger Mann mit seinem Rollstuhl in das Gleisbett an Gleis drei.

Am Dienstag ist ein Rollstuhlfahrer ins Gleisbett am Bahnhof Hamburg-Harburg gestürzt. © André Lenthe

Der Gestürzte konnte sich jedoch selbstständig aus dem Bereich von Gleis drei auf Gleis zwei retten. Sein Rollstuhl hingegen blieb auf Gleis drei liegen, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage von TAG24.

Nur wenige Sekunde nach dem Sturz rollte ein einfahrender Metronom-Zug, der auf der Strecke Hamburg-Hauptbahnhof - Bremen unterwegs war, heran und überrollte den Rollstuhl.

Die gestürzte Person wurde vom Zug nicht berührt. Nachdem der Zug zum Stehen gekommen war, wurde der 53-Jährige mit leichten Verletzungen zurück auf den Bahnsteig gebracht und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Zug befanden sich 500 Bahnreisende, welche die Bahn schließlich räumen mussten. Daraufhin wurde der Metronom zurückgesetzt, sodass der Rollstuhl geborgen werden konnte.