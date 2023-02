Solardachpflicht: Hamburger Senat weitet Klimaschutz massiv aus

Gravierende Änderungen stehen auch bei den Heizungen an. Dem Gesetzentwurf zufolge müssen neue Heizanlagen von 2027 an zu mindestens 65 statt 15 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Wegen der hohen Investitionskosten kündigte Kerstan ab 2024 Förderprogramme an, mahnte aber zur Eile: "Wer die nächsten drei Jahre abwartet, der muss ab 2027 auf eigene Rechnung ohne Förderung die Pflicht erfüllen."

Von 2027 an werde es bei Neubauten auch eine Gründachpflicht geben, so dass dann 70 Prozent der Dachflächen begrünt und zu mindestens 30 Prozent mit Solaranlagen belegt sein müssen, sofern das technisch und wirtschaftlich möglich ist.

Das neue Klimaschutzgesetz, das Anfang 2024 in Kraft treten soll, sieht außerdem vor, dass neue Parkplätze mit mindestens 35 Stellplätzen mit Photovoltaik-Anlagen überbaut werden müssen.

Unter anderem soll vom kommenden Jahr an die Solardachpflicht nicht nur für Neubauten, sondern auch für Bestandsgebäude gelten, sofern deren Dächer saniert werden, wie Umweltsenator Jens Kerstan (56, Grüne) am Dienstag sagte.

Kerstan räumte ein, dass die Neuerungen mit teils erheblichen Investitionen der Hauseigentümer verbunden seien, die durch Förderungen abgemildert würden, aber auch an die Mieterinnen und Mieter weitergereicht werden könnten. Diese hätten auf der anderen Seite aber auch erhebliche Einsparungen bei den Nebenkosten.

Die Aktivisten von Fridays for Future kritisieren das überarbeitete Klimaschutzgesetz in Hamburg und wollen auch in Zukunft weiter auf die Straße gehen. © Christian Charisius/dpa

Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) Hamburg bezeichnete das überarbeitete Klimaschutzgesetz als unzureichend. "Ein weiteres Mal unzulängliche Ziele gesetzlich zu verankern und damit ein weiteres Eskalieren der Klimakrise in Stein zu meißeln, ist an Verantwortungslosigkeit kaum zu überbieten", sagte FFF-Sprecherin Annika Rittmann (20).

Insbesondere im Gebäudebereich werde deutlich zu wenig für Klimaschutz und Mieterinnen und Mieter getan. "Dabei müsste doch gerade eine SPD geführte Regierung für gerechte Sanierungsauflagen einstehen", sagte FFF-Sprecherin Elisa Bas (21).

Auch die Umweltorganisationen BUND und Nabu zeigten sich kritisch. Mit dem beabsichtigten Gesetzesrahmen seien die Klimaziele kaum zu erreichen, erklärte der BUND.

Die Organisation fordere, im neuen Klimaschutzgesetz auf Landesebene die Befugnis einer Klagemöglichkeit für Bürger und Umweltverbände zu verankern, so wie sie zur Verletzung von Naturschutzbelangen auf Bundes- und europäischer Ebene vorliege, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Lucas Schäfer (28). Erst 2030 zu erkennen, dass die Klimaziele nicht erreicht worden seien, "können wir uns unter keinen Umständen mehr leisten".

"Mit diesem Klimaschutzgesetz wird Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) dem selbst erklärten Anspruch, Hamburg europaweit zur ersten klimaneutralen Industriegroßstadt zu machen, nicht gerecht", sagte Schäfer.