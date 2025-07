Überraschung bei Charity Night: Stück blauer Himmel versteigert

Hamburg - Seit fast vier Jahren setzt sich der Verein "Hamburger Sternschnuppe" gemeinsam mit dem Verein "nestwärme" für den Bau eines neuen Kinderhospizes in Trier für die Opfer der Jahrhundertflut im Ahrtal ein. Um möglichst viele Spenden zu generieren, fand am Samstagabend bereits die dritte "Midsummer Charity Night" statt.

Kiki Fehlauer (55, l.) zusammen mit Petra Moske, Vorsitzende des Vereins "nestwärme". © Tag24/Madita Eggers

Gefeiert wurde diesmal mit rund 190 Gästen im Landhaus Scherrer in Hamburg - und einer Überraschungsversteigerung.

"Natürlich hätten wir am liebsten sofort 2021 ein Kinderhospiz für die benachteiligten, schwerstkranken Patient:innen, die durch die Flut auch ihre Palliativstation verloren haben, gebaut. Aber so schnell geht das leider nicht", so Kiki Fehlauer, Gründerin der "Hamburger Sternschnuppe", gegenüber TAG24.

Bei einem Neubau müsse man sich an viele behördliche Vorgaben halten, aber: "Die Grundmauern stehen und wir hoffen, dass wir nächste Jahr endlich eröffnen können."

In Deutschland gibt es bislang nur 19 stationäre Kinderhospize. Das neue in Trier wird das 20. sein: "Wir sind sehr stolz darauf, das zusammen mit der Nestwärme geschafft zu haben", so die Gründerin des Vereins.

Der Bedarf an stationärer Unterstützung sei groß - und wachse stetig. "Eine Million Familien in Deutschland haben ein Kind, das krank ist, behindert oder in Not ist. Eine Zahl, die mich wirklich überrascht hat", so Moderator Hinnerk Baumgarten (57, "DAS!"), der am Samstag durch den Abend führte.

Gefeiert wurde neben Tombola und Live-Versteigerung mit einer Küchenparty und Auftritten des Pianisten und Komponisten Leon Gurvitch (46), CATS-Musical-Sängerin Kathy Savannah Krause (42) sowie "Phantom der Oper"-Star Dale Tracy.



"Ich finde, Charity darf man auch groß feiern, wir müssen ja laut sein, damit unsere Unterstützer wachsen, und man muss ja auch einen Anreiz schaffen, um sich mit uns zu beschäftigen", betonte die 55-Jährige. Insbesondere weil die allgemeine Spendenbereitschaft seit Corona stark nachgelassen habe: "Umso mehr freue ich mich, wie viele heute den Weg zu uns gefunden haben!"