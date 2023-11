11.11.2023 14:34 43-Jähriger verunglückt tödlich in U-Bahnstation Feldstraße

In der U-Bahn-Station Feldstraße in Hamburg ist am Samstagvormittag ein 43-jähriger Mann tödlich verunglückt.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg ist am Samstagvormittag ein 43-jähriger Mann in der U-Bahnstation Feldstraße tödlich verunglückt. Rettungskräfte am Einsatzort. © Lenthe-Medien/Schmid Wie eine Sprecherin des Lagezentrums der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage erklärte, gehe man derzeit von einem Unfall aus. Eine Fremdeinwirkung könne bislang ausgeschlossen werden, so die Sprecherin weiter. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Titelfoto: Lenthe-Medien/Schmid