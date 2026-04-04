Alkohol-Fahrt endet im Crash: Mercedes kracht gegen Ampel

Hamburg - Nächtlicher Crash in der Hansestadt: In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein roter Mercedes in Hamburg -Neugraben gegen eine Ampel geprallt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Mercedes bei einem Unfall in Hamburg gegen eine Ampel gefahren. © Christoph Seemann / Hamburg News

Gegen 4.33 Uhr krachte es an der Kreuzung Cuxhavener Straße Ecke Rostweg, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Dabei sei das Fahrzeug alleinbeteiligt zunächst ins Schleudern geraten und fuhr schließlich gegen den Mast. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich der Ampelmast sogar verbogen hat und in eine Schieflage geriet.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde der Fahrer dazu aufgefordert, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Nach Angaben eines Reporters vor Ort hatte der Fahrer circa 0,8 Promille. Nach dem Crash sei zwar ein Rettungswagen vor Ort gewesen, medizinische Hilfe habe der Betroffene jedoch abgelehnt.