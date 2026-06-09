Frau kracht mit Dacia gegen Mauer, Wagen überschlägt sich

Hamburg - Crash in der Hansestadt: Am Dienstag hat sich eine Frau in Hamburg mit ihrem Wagen überschlagen. Sie wurde verletzt, hatte aber großes Glück.

Der Dacia der Frau wurde durch die Kollision mit der Mauer und den Überschlag erheblich beschädigt. © JOTO

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei erklärte gegenüber TAG24, dass sich der Unfall gegen 15 Uhr auf dem Meckelfelder Weg Ecke Weiherheide im Stadtteil Sinstorf ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache war die Frau - nach TAG24-Informationen 64 Jahre alt - mit ihrem Dacia zunächst mit einer Mauer kollidiert, anschließend überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen, konnte aber selbständig aus dem Wrack klettern. Nach der Erstversorgung vor Ort kam sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Kurzzeitig bestand laut dem Sprecher der Verdacht, dass die Frau betrunken gewesen sein könnte, ein Alkoholtest fiel aber negativ aus.