Fußgängerin erfasst: Baustellen-Fahrzeug rollt plötzlich los

Hamburg - Großer Schreck in Hamburg ! Am Berliner Platz wurde eine Frau von einem unbemannten Fahrzeug erfasst und verletzt.

Die Kreuzung am Berliner Platz musste gesperrt werden. © NEWS5 / René Schröder

Gegen 8.50 Uhr alarmierten Augenzeugen Polizei und Rettungskräfte, bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Baustellenfahrzeug am Berliner Platz in Hamburg-Jenfeld plötzlich ins Rollen gekommen.

Dabei erfasste der Pritschenwagen eine Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte.

Die Frau zog sich Verletzungen zu und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen die Verletzungen lebensgefährlich sein. Das konnte die Polizei aber nicht bestätigen.