Audi kracht in parkenden Mercedes: Frau wird lebensgefährlich verletzt

Eine Frau wurde bei einem Unfall in Hamburg-Neugraben lebensgefährlich. © NEWS5 / Sebastian Peters

Ein Polizeisprecher hatte am Nachmittag den Unfall auf TAG24-Nachfrage bestätigt, konnte aber zunächst keine weiteren Auskünfte geben. Diese folgten am frühen Abend.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Audi A4 auf der Straße am Neugrabener Bahnhof in Richtung Süderelbebogen unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und dabei in einen geparkten Mercedes krachte.

Durch die Wucht des Aufpralls stieß dieser gegen eine dahinterstehende Frau (58) sowie einen Jugendlichen (15).

Die 58-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Jugendliche hingegen trug eine leichte Kopfverletzung davon und kam ebenfalls in eine Klinik.

Der Verkehrsunfalldienst übernahm die Ermittlungen und setzte vor Ort auch einen 3D-Scanner ein.