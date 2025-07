04.07.2025 15:25 Audi will ausweichen und kracht gegen parkendes Auto: Passantin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hamburg-Neugraben ist eine Frau am Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Ein Auto war ausgewichen und in einen parkenden Wagen gekracht.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall im Hamburger Südwesten! Am Bahnhof Neugraben ist eine Person bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Alles in Kürze Audi kracht gegen parkendes Auto in Hamburg.

Passantin wird schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Unfall ereignet sich am Bahnhof Neugraben.

Verkehrsunfalldienst untersucht die Unfallursache.

Nahverkehr erleidet leichte Einschränkungen. Mehr anzeigen Eine Frau wurde bei einem Unfall in Hamburg-Neugraben schwer verletzt. © NEWS5 / Sebastian Peters Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 13.30 Uhr ereignet. Weitere Informationen lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Nach TAG24-Informationen soll ein Audi-Fahrer einer Jugendlichen auf einem Tretroller ausgewichen und dabei gegen einen parkenden Mercedes gekracht sein. Die Fahrerin, die am Kofferraum ihres Autos gestanden hatte, wurde erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Harburg gebracht. Hamburg Unfall Schwerer Unfall in Hamburg: Biker in Lebensgefahr Hamburg Unfall Autofahrer übersieht Roller beim Abbiegen: Fahrer stirbt im Krankenhaus Während des Einsatzes hatten zahlreiche Schaulustige von der nahe gelegenen Brücke den Einsatz verfolgt. Durch den Unfall war es zu leichten Einschränkungen im Nahverkehr gekommen. Die genaue Ursache zum Hergang ist noch unklar. Der Verkehrsunfalldienst sei vor Ort, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

