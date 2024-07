02.07.2024 17:26 10.833 Auto rast in Haspa-Filiale! Ein Todesopfer, mehrere Verletzte

Am Hamburger Jungfernstieg ist am Dienstag ein Auto in eine Bank-Filiale gekracht. Dabei wurden mehrere Personen verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich.

Von Robert Stoll, Nora Petig

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hamburger Innenstadt! Am Jungfernstieg ist ein Auto in eine Haspa-Filiale gekracht. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein Mann (†39) erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Am Hamburger Jungfernstieg ist ein Auto in eine Haspa-Filiale gekracht. © Lenthe-Medien Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 18-Jähriger gegen 10.15 Uhr mit einem Mercedes aus noch unklarer Ursache vom Ballindamm bis auf den Gehweg des Jungfernstieges/Reesendamm gerast. Dort krachte der Wagen zunächst in die Außenbestuhlung eines Restaurants, dann in einen parkenden Transporter und durchschlug schließlich die Fensterfront der Bank-Filiale.

Durch die Wucht des Aufpralls setzte sich der stehende Transporter in Bewegung und erfasste einen sich vermutlich in der Nähe aufhaltenden 39-jährigen Fußgänger, der lebensgefährlich verletzt wurde. Rettungskräfte konnten den Mann zunächst erfolgreich reanimieren und unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus bringen. Hamburg Unfall Taxi verunglückt am Hamburger Flughafen: Eine Person wird verletzt Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, sei der Mann dort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Beifahrer (23) des Transporters hatte sich offenbar ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug befunden und wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe für ihn nicht. Der 18-jährige Mercedes-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. © NEWS5 / René Schröder Passantin mit Schock im Krankenhaus Der 18-jährige Mercedes-Fahrer wie auch sein Beifahrer (52) wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt. Außerdem sei ein 29-jähriger Passant durch umherfliegende Teile eines Blumenkübels leicht verletzt worden. Eine Augenzeugin erlitt einen Schock. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort, auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Dabei kamen auch eine Drohne und ein 3D-Scanner zum Einsatz. Erstmeldung: 10.45 Uhr, aktualisiert: 17.26 Uhr

