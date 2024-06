Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird vorläufig festgenommen

Hamburg - In Hamburg wurde am späten Freitagabend eine Frau bei einem schweren Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der 28-jährige Unfallverursacher wurde vorläufig festgenommen. © Christoph Seemann / Hamburg News

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 23.20 Uhr am Grindelberg.

Demnach sei ein 28-Jähriger mit seinem Auto zunächst gegen eine Betonabgrenzung gefahren, geriet anschließend in den Gegenverkehr und krachte dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.

Der 22-jährige Fahrer dieses Autos wurde in seinem Wagen eingeklemmt, seine Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Es bestand Lebensgefahr, so der Sprecher.