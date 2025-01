07.01.2025 15:19 Bauarbeiter nach Sturz in Fahrstuhlschacht schwer verletzt

Von Madita Eggers

Hamburg - Nach ersten Erkenntnissen ist am heutigen Dienstagnachmittag ein Mann auf einer Baustelle in Hamburg-Rothenburgsort aus noch unbekannter Höhe in die Tiefe gestürzt. Der schwer verletzte Mann wurde von den Einsatzkräften stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht. © JOTO Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ging der Notruf gegen 13.40 Uhr ein. Demnach sei eine Person bei einem Sturz in einen Fahrstuhlschacht schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Hintergründe und die Ursache des Unfalls sind noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, so die Sprecherin weiter. Nach Angaben eines Reporters vor Ort entsteht auf der besagten Baustelle in der Marckmannstraße ein Mehrfamilienhaus-Neubau.

Titelfoto: JOTO