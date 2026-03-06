Besoffener Autofahrer baut mehrere Unfälle und flieht
Hamburg - Schwere Unfälle im Hamburger Süden! Am frühen Donnerstagabend hat ein 61-jähriger Mann im Stadtteil Wilhelsmburg für Chaos und einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.
Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 18.23 Uhr zunächst an der Straße Kornweide mit seinem Hyundai auf einen Opel aufgefahren, der an einer roten Ampel stand. Anschließend flüchtete der 61-Jährige mit seinem Wagen in Richtung der Otto-Brenner-Straße.
An der Einmündung zur Kirchdorfer Straße soll das Auto schließlich einen Bordstein touchiert haben, woraufhin das Auto frontal in einen VW Golf krachte, der an einer roten Ampel wartete. Daraufhin wurde dieses Fahrzeug gegen einen BMW 530d sowie einen Toyota Yaris geschoben.
Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes bereits am Donnerstagabend auf TAG24-Nachfrage erklärt hatte, machte sich der 61 Jahre alte Unfallverursacher anschließend zu Fuß aus dem Staub.
Es folgte eine Großfahndung mit einem Dutzend Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" nach dem Mann, bei der die Beamten nach Zeugenhinweisen sogar mehrere S-Bahnen im Bereich des Bahnhofs Wilhelmsburg kontrollierten.
Polizei kann flüchtigen Unfallverursacher nach Fahndung festnehmen
Kurze Zeit später konnte der Flüchtige angetroffen und festgenommen werden. Schnell wurde deutlich, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test bestätigte dies mit einem Ergebnis von 1,74 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 61-Jährige bestritt allerdings hinter dem Steuer gesessen zu haben.
Insgesamt wurden bei dem Unfall sieben Personen, darunter auch zwei achtjährige Kinder, leicht verletzt und kamen vorsorglich in Krankenhäuser. An drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Ermittlungen gegen den 61-Jährigen dauern derzeit noch an.
Erstmeldung, 5. März, 20.11 Uhr; zuletzt aktualisiert am 6. März um 12.35 Uhr.
Titelfoto: Lenthe-Medien