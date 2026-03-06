Besoffener Autofahrer baut mehrere Unfälle und flieht

Hamburg - Schwere Unfälle im Hamburger Süden! Am frühen Donnerstagabend hat ein 61-jähriger Mann im Stadtteil Wilhelsmburg für Chaos und einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Nach einem Frontalcrash in Hamburg-Wilhelmsburg macht sich der Unfallverursacher aus dem Staub. © Lenthe-Medien

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 18.23 Uhr zunächst an der Straße Kornweide mit seinem Hyundai auf einen Opel aufgefahren, der an einer roten Ampel stand. Anschließend flüchtete der 61-Jährige mit seinem Wagen in Richtung der Otto-Brenner-Straße.

An der Einmündung zur Kirchdorfer Straße soll das Auto schließlich einen Bordstein touchiert haben, woraufhin das Auto frontal in einen VW Golf krachte, der an einer roten Ampel wartete. Daraufhin wurde dieses Fahrzeug gegen einen BMW 530d sowie einen Toyota Yaris geschoben.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes bereits am Donnerstagabend auf TAG24-Nachfrage erklärt hatte, machte sich der 61 Jahre alte Unfallverursacher anschließend zu Fuß aus dem Staub.

Es folgte eine Großfahndung mit einem Dutzend Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber "Libelle" nach dem Mann, bei der die Beamten nach Zeugenhinweisen sogar mehrere S-Bahnen im Bereich des Bahnhofs Wilhelmsburg kontrollierten.