MILES-Auto rast in 30er-Zone frontal gegen Baum: Drei Menschen teils schwer verletzt

Hamburg - Heftiger Crash am Samstagabend: In Hamburg ist ein Auto des Carsharinganbieters MILES in einer 30er-Zone gegen einen Baum gekracht. Drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt.

In Hamburg-Eppendorf ist am Samstagabend ein MILES-Auto verunglückt. Die drei Insassen wurden dabei teils schwer verletzt. © NEWS5/Fabian Höfig

Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Unfall gegen 22.35 Uhr in der Heilwigstraße im Stadtteil Eppendorf ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der 30er-Zone unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum krachte.

Das Fahrzeug wurde vor allem im vorderen Bereich völlig zerstört, weshalb die alarmierte Feuerwehr zwei Insassen aus dem Wrack befreien musste.

Die beiden kamen nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, zumindest am Sonntagmorgen bestand keine Lebensgefahr mehr.

Ein dritter Insasse wurde nach derzeitigem Stand nur leicht verletzt, kam aber ebenfalls in eine Klinik.