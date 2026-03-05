Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw noch vor Ort

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Hamburg-Moorfleet am Donnerstagmorgen verstorben.

Von Jana Steger

Hamburg - Tragischer Unfall in der Hansestadt: Am Donnerstagmorgen hat in Hamburg ein 64-jähriger Lkw-Fahrer einen 63-jährigen Radfahrer erfasst. Der Fahrradfahrer ist dabei ums Leben gekommen!

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Hamburg am Donnerstagmorgen verstorben.
Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Hamburg am Donnerstagmorgen verstorben.  © Lars Ebner

Der tödliche Crash hatte sich in der Amandus-Stubbe-Straße in Hamburg-Moorfleet zugetragen, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Dabei sei ein Lkw von einem Firmengelände nach links abgebogen, übersah den Radfahrer und kollidierte anschließend mit dem 63-Jährigen.

Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.

Nach tödlichem Unfall in Hamburg: Polizei bittet um Hinweise

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychologische Betreuung des Lkw-Fahrers, teilte die Polizei mit. Die Amandus-Stubbe-Straße war zwischen den Anschlussstellen Moorfleet und Rungedamm vollständig gesperrt, ist nun aber wieder frei.

Die Ermittlungen dauern jedoch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Erstmeldung um 9.34 Uhr, aktualisiert um 10.31 Uhr.

Titelfoto: Lars Ebner

Mehr zum Thema Hamburg Unfall: