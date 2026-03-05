Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw noch vor Ort

Hamburg - Tragischer Unfall in der Hansestadt: Am Donnerstagmorgen hat in Hamburg ein 64-jähriger Lkw-Fahrer einen 63-jährigen Radfahrer erfasst. Der Fahrradfahrer ist dabei ums Leben gekommen!

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Hamburg am Donnerstagmorgen verstorben. © Lars Ebner

Der tödliche Crash hatte sich in der Amandus-Stubbe-Straße in Hamburg-Moorfleet zugetragen, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Dabei sei ein Lkw von einem Firmengelände nach links abgebogen, übersah den Radfahrer und kollidierte anschließend mit dem 63-Jährigen.

Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.