Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw noch vor Ort
Hamburg - Tragischer Unfall in der Hansestadt: Am Donnerstagmorgen hat in Hamburg ein 64-jähriger Lkw-Fahrer einen 63-jährigen Radfahrer erfasst. Der Fahrradfahrer ist dabei ums Leben gekommen!
Der tödliche Crash hatte sich in der Amandus-Stubbe-Straße in Hamburg-Moorfleet zugetragen, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Dabei sei ein Lkw von einem Firmengelände nach links abgebogen, übersah den Radfahrer und kollidierte anschließend mit dem 63-Jährigen.
Der Radfahrer erlitt schwerste Verletzungen und verstarb trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort.
Nach tödlichem Unfall in Hamburg: Polizei bittet um Hinweise
Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychologische Betreuung des Lkw-Fahrers, teilte die Polizei mit. Die Amandus-Stubbe-Straße war zwischen den Anschlussstellen Moorfleet und Rungedamm vollständig gesperrt, ist nun aber wieder frei.
Die Ermittlungen dauern jedoch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.
Erstmeldung um 9.34 Uhr, aktualisiert um 10.31 Uhr.
Titelfoto: Lars Ebner