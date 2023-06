Betrunkener will Gleise überqueren und wird von S-Bahn erfasst

Hamburg - Ein 24-Jähriger ist am heutigen Samstag gegen 7.39 Uhr von einer S-Bahn am Bahnhof Neugraben erfasst, aber nicht überrollt worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten 24-Jährigen am S-Bahnhof Neugraben. © HamburgNews

Augenzeugen zufolge wollte der stark angetrunkene Mann die Schienen überqueren, bekam einen Stromschlag und stürzte zu Boden. Ein späterer Bluttest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Eine einfahrende S-Bahn erfasste den auf den Gleisen liegenden Mann, überrollte ihn aber nicht, wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 betonte.

Allerdings wurde der 24-Jährige durch den Kontakt mit der Bahn zwischen dem Gleisbett und der Stromschiene eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, musste zunächst einmal das Stromnetz der Gleise ausgeschaltet werden, so der Sprecher. Anschließend kam der verletzte Mann per Rettungswagen in ein Krankenhaus.