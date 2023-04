27.04.2023 11:08 Biker stürzt in Autobahnabfahrt über Leitplanke und verletzt sich

In der Autobahnabfahrt Allermöhe in Hamburg ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer gestürzt. Er kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Crash in Hamburg! Am Donnerstagmorgen ist ein Motorradfahrer in einer Abfahrt der A25 gestürzt. Er kam verletzt ins Krankenhaus. In der Autobahnabfahrt Allermöhe ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer gestürzt. Er kam verletzt ins Krankenhaus. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 8.40 Uhr in der Autobahnabfahrt Allermöhe. Demnach verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte über die Leitplanke. Er wurde dabei verletzt, war aber ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt kam er ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher auf Nachfrage zunächst noch keine Angaben machen. Gegen 9.20 Uhr konnten die Unfallstelle sowie der Verkehr bereits wieder freigegeben werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Titelfoto: HamburgNews/Christoph Seemann