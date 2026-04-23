Drei Autos kollidieren an Kreuzung: Vier Personen verletzt, darunter ein 12-jähriges Kind

Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt: Am Donnerstagabend kollidierten bei einem Unfall in Hamburg insgesamt drei Fahrzeuge. Mehrere Personen wurden verletzt.

Am Donnerstagabend wurden bei einem Unfall in Hamburg vier Personen verletzt. © Lenthe-Medien/Müller

Um kurz nach 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Grund: Eine Kollision mehrerer Fahrzeuge an der Kreuzung Oderstraße/Franzosenkoppel, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fahrzeug an der Kreuzung abgebogen und hat dabei den Gegenverkehr übersehen. Die Folge: Zusammenstoß mit einem schwarzen Landrover, dem die Vorfahrt genommen wurde.

Doch das war noch nicht alles: Ein weiterer Honda Kleinwagen fuhr anschließend auf das Heck des Landrovers auf. Nach Angaben des Sprechers wurden insgesamt vier Personen verletzt, darunter auch ein 12-jähriges Kind.