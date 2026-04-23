Drei Autos kollidieren an Kreuzung: Vier Personen verletzt, darunter ein 12-jähriges Kind
Hamburg - Heftiger Crash in der Hansestadt: Am Donnerstagabend kollidierten bei einem Unfall in Hamburg insgesamt drei Fahrzeuge. Mehrere Personen wurden verletzt.
Um kurz nach 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Grund: Eine Kollision mehrerer Fahrzeuge an der Kreuzung Oderstraße/Franzosenkoppel, so ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fahrzeug an der Kreuzung abgebogen und hat dabei den Gegenverkehr übersehen. Die Folge: Zusammenstoß mit einem schwarzen Landrover, dem die Vorfahrt genommen wurde.
Doch das war noch nicht alles: Ein weiterer Honda Kleinwagen fuhr anschließend auf das Heck des Landrovers auf. Nach Angaben des Sprechers wurden insgesamt vier Personen verletzt, darunter auch ein 12-jähriges Kind.
Zur Schwere der Verletzungen bei den Betroffenen konnten keine genauen Angaben gemacht werden. Von Schmerzen an Hand und Rücken war die Rede. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Müller