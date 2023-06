24.06.2023 11:16 Dummer Streich oder Alkohol im Spiel? Radfahrerin stürzt in Baugrube

In Hamburg-Eimsbüttel ist eine Radfahrerin in der Nacht zu Samstag in eine Baugrube gestürzt. Die Feuerwehr musste sie aus ihrer Not befreien.

Von Robert Stoll

Hamburg - War es ein dummer Streich oder doch der Alkohol? In der Nacht zum Samstag ist eine Radfahrerin in Hamburg-Eimsbüttel in eine Baugrube gefallen und hat sich dabei verletzt. Eine Radfahrerin musste von der Feuerwehr aus einer Baugrube retten. © HamburgNews Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, war die Frau in der Fruchtallee zwei Meter tief in ein Loch gefallen und aus eigener Kraft nicht wieder herausgekommen. Einsatzkräfte mussten sie aus der Grube retten und brachten sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Frau soll alkoholisiert gewesen sein. Unklar ist, ob die Radfahrerin aufgrund ihres Zustandes die Gefahr zu spät erkannte oder ob ein dummer Jungenstreich dafür gesorgt hatte, dass die Absperrung anders als gedacht stand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

