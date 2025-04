28.04.2025 20:27 2.889 Mercedes kracht frontal in Ampel: Achtjähriges Mädchen schwebt in Lebensgefahr

In Hamburg-Billbrook ist am Montagabend ein Mercedes ungebremst in eine Ampel gekracht. Ein achtjähriges Mädchen schwebt in Lebensgefahr.

Von Robert Stoll

Hamburg - Dramatischer Unfall in Hamburg! Am Montagabend ist im Stadtteil Billbrook ein Mercedes frontal gegen einen Ampelmast geknallt. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, ein achtjähriges Mädchen schwebt in Lebensgefahr. Der Mercedes war frontal gegen den Ampelmast gekracht. Ein Mädchen schwebt in Lebensgefahr. © HamburgNews/Christoph Seemann Der Wagen war gegen 19.30 Uhr auf der Grusonstraße aus bislang noch ungeklärter Ursache frontal gegen den Mast gekracht, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte. An Bord waren fünf Personen, drei Erwachsene und zwei Kinder. Während die drei Erwachsenen sowie eines der Kinder bei dem Unfall leicht verletzt wurden, erlitt ein achtjähriges Mädchen lebensgefährliche Verletzungen. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der Aufprall war so stark, dass die Ampelanlage zerstört wurde und Teile herunterhingen. Der Mercedes ist ebenfalls ein Totalschaden. Die Grusonstraße ist für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt.

