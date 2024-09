06.09.2024 06:48 Er trug keinen Helm! Kradfahrer kracht in Radler - Lebensgefahr

In Hamburg-Wilhelmsburg sind am Donnerstagabend ein Motorrad- und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Ein 35-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Von Robert Stoll

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Am Donnerstagabend sind im Stadtteil Wilhelmsburg ein Krad- und ein Radfahrer zusammengestoßen, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Das Motorrad kam an einem Auto zum Liegen. Der Fahrer schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums auf TAG24-Nachfrage erklärte, hatte sich der Unfall gegen 20.20 Uhr auf dem Jenerseitedeich ereignet. Dort war ein 35 Jahre alter Motorradfahrer unterwegs und frontal in einen 44-jährigen Fahrradfahrer gekracht. Während der Drahtesel durch die Wucht des Aufpralls meterweit gegen einen Baum geschleudert worden war, blieb das flog das Krad gegen mehrere parkende Autos. Der 35-Jährige, der ohne Helm unterwegs war, erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen, der Radler schwere Verletzungen am Bein. Zeugen berichteten, dass der Kradfahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein soll und an einer Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn gefahren sei. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

