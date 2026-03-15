Fahren über Rot endet im Frontalcrash: Auto überschlägt sich

Hamburg - Schwerer Crash in der Hansestadt: Am Sonntagmittag sind bei einem Unfall in Hamburg zwei Autos frontal zusammengekracht.

Am Sonntagmittag sind in Hamburg zwei Autos frontal zusammengekracht. © Lars Ebner

Gegen 12.50 Uhr wurden die Einsatzkräfte an die Berner Allee in Hamburg-Farmsen gerufen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein Auto über eine rote Ampel gefahren. Daraufhin sei dieses mit einem zweiten Fahrzeug frontal zusammengestoßen.

Einer der Wagen habe sich daraufhin überschlagen und kam auf der Seite zum Liegen.

Insgesamt drei Personen seien an dem Unfall beteiligt gewesen. Alle Insassen wurden noch vor Ort rettungsdienstlich versorgt.

Durch den heftigen Aufprall habe einer der Fahrer zudem ein Thoraxtrauma erlitten, also eine Verletzung des Brustkorbs.