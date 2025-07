12.07.2025 08:23 Fahrer übersieht rote Ampel: Dann kippt ein Auto um

Auf der B75 an der Abfahrt Georgswerder in Hamburg hat es am Freitagabend einen Unfall gegeben.

Von Jana Steger

Hamburg - Schwerer Verkehrsunfall auf der B75 an der Abfahrt Georgswerder in Hamburg. Alles in Kürze Zwei Autos kollidieren auf B75 in Hamburg.

Ein Auto landet nach Unfall auf dem Dach.

Fahrer übersieht rote Ampel und verursacht Unfall.

Eine Person erleidet leichte Verletzungen an der Hand.

Gegen 21.35 Uhr am Freitagabend kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Zwar zeigen die Bilder, dass eines der Fahrzeuge auf die Seite gekippt sei. Der Sprecher des polizeilichen Lagedienstes erklärte am Samstagmorgen jedoch, dass eines der Fahrzeuge nicht auf der Seite, sondern sogar auf dem Dach liegen geblieben sei. Die Person habe sich jedoch selbst aus dem umgekippten Auto befreien können. Die Folge: Schmerzen in der Hand und leicht verletzt. Zu Verletzungen der Person aus dem zweiten Fahrzeug sei jedoch nichts bekannt, so der Sprecher weiter. Die Ursache für den Zusammenstoß: Wie der Sprecher erklärte, soll eine der fahrenden Personen mutmaßlich eine rote Ampel übersehen haben. Die Fahrbahn sei wegen des Unfalls von 21.41 Uhr bis 22.11 Uhr gesperrt gewesen. Außerdem seien beide Autos abgeschleppt worden. Um welche Automodelle es sich handelte, konnte der Sprecher nicht beantworten.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News