Junge Mutter erfährt durch Google, dass sie Witwe ist

Hamburg - An einem warmen Sommertag ist Carolina Baldins (35) Mann mit dem Motorrad unterwegs. Als er sich nicht mehr meldet, googelt sie und findet einen Artikel über einen tödlichen Unfall . Da klingelt es an ihrer Tür.

"Als er sich auch am Abend immer noch nicht gemeldet und den Standort nicht aktualisiert hat, kam mir das komisch vor", erzählte die 35-Jährige beim NDR-Talk "deep und deutlich". Ihre Nachrichten an ihn gingen noch durch, blieben aber unbeantwortet.

Carolina Baldins (35) Mann wurde von einem Autofahrer übersehen. Er verstarb noch an der Unfallstelle in Reinbek. © News5

"'Der 36-jährige Fahrer mit seiner Ducati aus Hamburg ist noch am Unfallort verstorben.' Ich wusste sofort, dass er das ist", so Baldin.

Genau in dem Moment habe es auch schon an Haustür geklingelt. "Ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste es. Meine Tochter war im Wohnzimmer, die tanzt da gerade", schilderte die 35-Jährige den Moment. "Ich habe mich selber nicht mehr gespürt. Mir war total kalt, obwohl es superheiß war an dem Tag", erzählte sie.

Sie öffnete die Tür und sah in das Gesicht einer blonden Polizistin. "Dann guckt sie mich so an und sagt 'Ihr Mann ist tödlich verunglückt. Können wir uns mal ins Wohnzimmer hinsetzen?' Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen", sagte die Hamburgerin.

Erst am nächsten Morgen realisierte sie langsam, was passiert war. Ihr schossen viele Gedanken durch den Kopf. "Wie konntest du mir das antun, wie konntest du mich alleine lassen?", fragte sie sich.

Plötzlich war sie alleinerziehende Witwe und musste ihrer anderthalbjährigen Tochter sagen, dass Papa im Himmel ist.

Ihre Trauer teilt sie auf ihrem Instagram-Account. Ihr ist es wichtig, über ihren Verlust zu sprechen. "Als es passiert ist, war ich allein. Im Umfeld bin ich die einzige, der so etwas passiert ist. Mir hilft es, darüber zu sprechen. Das ist mein Weg, mit meiner Trauer umzugehen", so Baldin.

Nicht alle verstehen diesen Weg. Immer wieder gibt es negative Kommentare, ihr wird Kälte vorgeworfen. Doch damit haben sie gelernt umzugehen.