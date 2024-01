16.01.2024 16:47 Frau (†72) stirbt nach tragischem Unfall: Ihr Mann musste alles mitansehen

In Hamburg ist eine 72-jährige Frau an den Folgen eines Unfalls am Sonntag verstorben. Ihr Ehemann wurde Zeuge des tödlichen Unglücks.

Von Bastian Küsel

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash bereits am Sonntag gegen 17.19 Uhr auf der Holsteiner Chaussee im Stadtteil Schnelsen. Demnach war ein 58-Jähriger dort mit seinem Mazda stadtauswärts unterwegs, als die 72-Jährige die Straße in Begleitung ihres Ehemanns überqueren wollte. Während der Mann einige Meter vor seiner Frau bereits die andere Straßenseite erreicht hatte, wurde die Seniorin von dem Mazda erfasst und lebensgefährlich verletzt. Hamburg Unfall Lkw erfasst Fußgängerin, Rettungswagen fährt zufällig vorbei Die 72-Jährige kam ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Ihre Verletzungen waren jedoch so schwer, dass sie im weiteren Verlauf ums Leben kam. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des tödlichen Unfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Dienststelle entgegengenommen.

