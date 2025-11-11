Frau stirbt bei U-Bahn-Unglück: Ihr Mann muss alles mit ansehen

Hamburg - Auf dem U-Bahnhof Gänsemarkt in der Hamburger Innenstadt ist am Dienstagabend eine ältere Frau tödlich verunglückt.

Das Unglück geschah an der Haltestelle Gänsemarkt. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Sie sei aus noch ungeklärter Ursache zwischen die Bahnsteigkante und einen Zug geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Dabei habe sie so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch am Unfallort gestorben sei.

Der Ehemann sei bei dem Unfall zugegen gewesen. Er musste nach Angaben des Polizeisprechers vom Kriseninterventionsteam betreut werden, ebenso eine Bekannte, die das ältere Ehepaar begleitet hatte.