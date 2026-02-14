Smart kracht gegen Lichtmast: Fahrer eingeklemmt
Hamburg - Bei einem Unfall in Hamburg-Wilhelmsburg wurde der Fahrer eines Lieferdienstes am späten Freitagabend in seinem Auto eingeklemmt.
Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat es gegen 22.45 Uhr in der Straße Bei der Wollkämmerei in Wilhelmsburg gekracht.
Demnach sei der 22-jährige Fahrer eines Lieferdienstes aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt.
Durch den Aufprall wurde der Mann in dem Smart eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Fahrer mit schwerem Gerät befreien.
Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.
Nach ersten Erkenntnissen sei der 22-Jährige mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Die Straße musste für eine knappe Stunde voll gesperrt werden.
