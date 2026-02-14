Smart kracht gegen Lichtmast: Fahrer eingeklemmt

Hamburg - Bei einem Unfall in Hamburg -Wilhelmsburg wurde der Fahrer eines Lieferdienstes am späten Freitagabend in seinem Auto eingeklemmt.

Der Fahrer (22) erlitt schwere Verletzungen. © Lenthe-Medien

Wie ein Sprecher der Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat es gegen 22.45 Uhr in der Straße Bei der Wollkämmerei in Wilhelmsburg gekracht.

Demnach sei der 22-jährige Fahrer eines Lieferdienstes aufgrund der Straßenverhältnisse von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt.

Durch den Aufprall wurde der Mann in dem Smart eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ausrücken und den Fahrer mit schwerem Gerät befreien.

Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.