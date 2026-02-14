Heftiger Unfall mit mehreren Verletzten: Motorblock samt Lenkrad aus Ford gerissen

Hamburg - Am Freitagabend hat es in Hamburg -Bergedorf heftig gekracht! Bei dem Unfall auf der B5 wurden vier Personen teils schwer verletzt.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. © Citynewstv

Gegen 21.30 Uhr sei ein 55-Jähriger auf der Bergedorfer Straße in den Gegenverkehr geraten, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Auf Höhe der Straße Am Langberg kollidierte der Ford Focus des Mannes erst mit dem Auto eines 25-Jährigen und dessen 14-jähriger Beifahrerin und krachte dann in den Wagen eines 38-Jährigen.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Motorblock des Ford Focus samt Lenkrad herausgerissen wurde. Es grenzt an ein Wunder, dass der 55-Jährige dabei nur leicht verletzt wurde.

Auch der 25-Jährige und die 14-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Den 38-Jährigen hat es hingegen schlimmer erwischt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Laut Polizei sei der 55-jährige Unfallverursacher bei Schnee und Glätte mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen.