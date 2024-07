01.07.2024 10:49 761 Frau stürzt auf Gleise und wird von S-Bahn erfasst: Sperrung!

Am Bahnhof Allermöhe in Hamburg soll am Montag eine Frau auf die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn erfasst worden sein. Die Bahnstrecke ist gesperrt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Achtung: Am Bahnhof Allermöhe in Hamburg läuft derzeit ein Notarzteinsatz. Es kommt zu erheblichen Beeinträchtigungen im S-Bahn- und Regionalverkehr. Am Bahnhof Allermöhe in Hamburg soll am heutigen Montag eine Frau auf die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn erfasst worden sein. © HamburgNews/Christoph Seemann Wie die S-Bahn Hamburg via X (ehemals Twitter) mitteilte, ist die Strecke der Linie S2 zwischen Billwerder Moorfleet und Bergedorf gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet, zwischen Aumühle und Bergedorf fährt ein Pendelzug. Laut der Deutschen Bahn ist zudem die Strecke zwischen Bergedorf und Hamburg Hauptbahnhof bis voraussichtlich circa 11 Uhr gesperrt. Züge der Linie RE1 beginnen bzw. enden in Bergedorf. Wie das "Hamburger Abendblatt" mit Verweis auf Feuerwehrangaben berichtet, soll eine sehbehinderte Frau am Bahnhof Allermöhe auf die Gleise gestürzt und von einer S-Bahn erfasst worden sein. Hamburg Unfall Harley-Fahrer kracht in Fahrrad, das schleudert gegen Transporter Die etwa 30-Jährige sei anschließend von der alarmierten Feuerwehr befreit worden und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. S-Bahn Hamburg und Deutsche Bahn informieren via X über Behinderungen Für weitere Details war die Pressestelle der Feuerwehr zunächst nicht erreichbar. Erstmeldung: 10.30 Uhr. Aktualisiert: 10.49 Uhr

