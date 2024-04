Fußgänger von Taxi erfasst und lebensgefährlich verletzt

Hamburg - Ein Fußgänger ist am frühen Donnerstagmorgen von einem Taxi erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Der Taxifahrer blieb körperlich unversehrt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der 65-jährige Mann habe bei roter Ampel eine Straße in der Nähe der Messehallen am Tschaikowskyplatz unachtsam überquert, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Der 65-Jährige sei mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.