06.06.2025 15:34 Fußgängerin am Bahnhof Dammtor von Linienbus erfasst: 21-Jährige schwer verletzt

Am Freitagmittag hat ein Linienbus am Bahnhof Dammtor in Hamburg eine 21-jährige Frau erfasst und schwer verletzt.

Von Jana Steger

Hamburg - Im Bereich des Bahnhof Dammtor kam es am Freitagmittag zu einem Unfall. Alles in Kürze Fußgänger am Bahnhof Dammtor von Linienbus erfasst.

Mann wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Unfall passierte auf Theodor-Heuss-Platz in Rotherbaum.

Ursache des Unfalls ist noch unbekannt.

Mehr anzeigen Am Freitagmittag hat ein Linienbus am Bahnhof Dammtor in Hamburg eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa Ein Linienbus des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV) hat im Bereich der Bushaltestellen auf dem Theodor-Heuss-Platz am Bahnhof Dammtor in Hamburg eine Fußgängerin erfasst. Die 21-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Gegen 12.14 Uhr kam es zu dem Vorfall im Stadtteil Rotherbaum, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die junge Frau wurde umgehend zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr mehr. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bisher noch nicht bekannt. Erst im Januar hatte ein anderer Linienbus ebenfalls im Bereich des Bahnhof Dammtor einen 43-jährigen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Erstmeldung: 14.47 Uhr. Aktualisiert: 15.34 Uhr.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa