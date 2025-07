22.07.2025 13:51 Auf Krankenhaus-Parkplatz: Auto kracht gegen Säule

Auf dem Parkplatz einer Privatklinik in der Hamburger Jürgensallee krachte am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ein Auto in eine Säule des Gebäudes.

Von Jana Steger

Hamburg - Auf dem Parkplatz einer Privatklinik in der Hamburger Jürgensallee krachte am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ein Auto in eine Säule, die zu einem Gebäude gehört.

Zwei Personen im Auto, ein Mann und eine Frau

Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt

Verwechslung von Gas und Bremse als Unfallursache vermutet

Zum Unfallzeitpunkt sollen sich zwei Personen im Fahrzeug befunden haben, erklärte ein Sprecher der Polizei Hamburg auf Nachfrage von TAG24: ein Mann als Fahrer und eine Frau auf dem Beifahrersitz. Ob der Unfall beim Aus- oder Einparken des Fahrzeugs auf dem Parkplatz geschehen ist, konnte der Sprecher nicht beantworten. Vermutet werde als Unfallursache derzeit jedoch, dass Gas und Bremse im Fahrzeug durch den Fahrer verwechselt wurden. Zur Marke des Autos konnte der Polizeisprecher keine Angaben machen. Sowohl der Fahrer als auch die Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sprecher erklärte außerdem, dass der Fahrer möglicherweise eine Nasenbeinfraktur erlitten habe. Verifizieren konnte der Beamte die Verletzung jedoch nicht.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig