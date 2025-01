Hafenfähre bei Kollision aufgerissen: Elf Verletzte, ein Mann in Lebensgefahr

Hamburg - Bei einem schweren Schiffsunfall in Hamburg wurden am Montagmorgen elf Menschen verletzt, einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die beschädigte Hafenfähre liegt am Anleger Dockland. © HamburgNews

Eine HADAG-Hafenfähre ist gegen 6.42 Uhr mit einer Schute eines Schubverbandes zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Hafenfähre "Övelgönne" auf der Norderelbe aus Richtung Finkenwerder kommend zum Anleger Dockland im Stadtteil Altona-Altstadt unterwegs. Ein Schubverband fuhr zur gleichen Zeit auf der Norderelbe in Richtung Finkenwerder.

In Höhe des Fähranlegers kam es zur Kollision der beiden Wasserfahrzeuge. Zu der Zeit herrschte dichter Nebel im Hafen und damit schlechte Sicht.

Eine Schute ist ein antriebsloses Schiff, das zum Gütertransport genutzt und von Schleppern gezogen wird.

25 Personen befanden sich während des Unfalls an Bord der Fähre "Övelgönne" auf der Linie 62. Elf Menschen wurden bei der Kollision verletzt. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr. Alle Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser.