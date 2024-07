Paar gerät in Streit! Frau wird von Auto mitgeschleift

Hamburg - Ein Streit mit Folgen! Am Montagabend sind im Hamburger Stadtteil Billwerder eine 23 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Partner aneinandergeraten.

Eine Frau wurde bei einem Streit in Hamburg-Billwerder schwer verletzt. © HamburgNews/Christoph Seemann

Wie eine Polizeisprecherin auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Beamten gegen 20.30 Uhr in die Straße Am Gleisdreieck gerufen.

Zunächst hatte sich die Frau ihrem Partner, der mit seinem Auto davon düsen wollte, in den Weg gestellt. Dieser drückte leicht aufs Gas und schob die 23-Jährige vor seinem Wagen her.

Der Streit setzte sich in der Folge am geöffneten Fenster fort. Als der Mann dieses Mal losfahren wollte, krallte sich die Frau am Wagen fest und wurde mehrere Meter weit mitgeschleift.

Laut Sprecherin erlitt sie dabei schwere Verletzungen an den Beinen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand allerdings nicht.

Der 23-Jährige machte keine Anstalten, sich um seine verletzte Partnerin zu kümmern, sondern fuhr stattdessen fort. Die Polizei konnte ihn später stellen.