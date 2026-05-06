Kind (1) stürzt aus zweitem Stock in die Tiefe und wird schwer verletzt
Hamburg - Schreckliches Unglück in Hamburg! Am Dienstagmittag ist ein einjähriges Kind aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.23 Uhr in die Oberschlesische Straße im Stadtteil Dulsberg gerufen.
Dort war das Kind nach ersten Erkenntnissen aus bislang noch ungeklärter Ursache aus dem Fenster gefallen.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll es ansprechbar gewesen sein, so der Sprecher. Unter Begleitung eines Notarztes wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Laut einem Polizeisprecher wird der Junge im Krankenhaus stationär behandelt und gilt damit als schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Aussage am Mittwoch.
Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften in der Oberschlesischen Straße vor Ort - einem Löschfahrzeug, einem Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug.
Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist noch unklar. Bislang ist nur klar, dass sich zum Zeitpunkt des Unglücks neben dem Einjährigen auch der 19 Jahre alte Bruder in der Wohnung aufgehalten hatte. Wo die Eltern waren, muss noch geklärt werden.
Erstmeldung, 5. Mai, 13.34 Uhr; aktualisiert am 6. Mai um 13.02 Uhr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa