Lkw erfasst Fußgänger: Polizeihubschrauber im Einsatz
Hamburg - Dramatische Szenen in der Hansestadt: Am Montagmittag wurde ein Fußgänger von einem Lkw im Hamburger Stadtteil Harburg erfasst.
Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Buxtehuder Straße/Ecke Bissingstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Weshalb der Lkw den Fußgänger erfasst hat, ist bislang noch unklar. Klar ist jedoch: Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.
Zur Schwere der Verletzungen lagen dem Sprecher allerdings keine weiteren Informationen vor. Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme ist auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.
Für den Verkehr gibt es an der Unfallstelle stadtauswärts keine Beeinträchtigung. Stadteinwärts wird der Verkehr derzeit noch abgeleitet. Wie lange die Ableitung noch andauert, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Lenthe-Medien/Reimer