Lkw erfasst Fußgänger: Polizeihubschrauber im Einsatz

Hamburg - Dramatische Szenen in der Hansestadt : Am Montagmittag wurde ein Fußgänger von einem Lkw im Hamburger Stadtteil Harburg erfasst.

Am Montagmittag wurde ein Fußgänger in Hamburg von einem Lkw erfasst. © Lenthe-Medien/Reimer

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Buxtehuder Straße/Ecke Bissingstraße, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Weshalb der Lkw den Fußgänger erfasst hat, ist bislang noch unklar. Klar ist jedoch: Der Fußgänger wurde bei dem Unfall verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zur Schwere der Verletzungen lagen dem Sprecher allerdings keine weiteren Informationen vor. Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme ist auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.