Unfall mit Streifenwagen: Mehrere Verletzte, Kind in Lebensgefahr

Hamburg - Schlimmer Unfall in der Hansestadt: Am Donnerstag sind in Hamburg ein Streifenwagen und ein Peugeot miteinander kollidiert. Fünf Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt, darunter zwei Kinder.

In Hamburg sind am Donnerstag ein Streifenwagen der Polizei und ein Peugeot zusammengestoßen. Fünf Personen wurden dabei verletzt. © Lars Ebner

Gegenüber TAG24 teilte eine Sprecherin der Polizei mit, dass sich der Crash gegen 15.20 Uhr im Schiffbeker Weg/Ecke Steinfeldtstraße ereignet hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache waren vor Ort ein Streifenwagen und ein weißer Peugeot zusammengestoßen.

Laut Angaben der Feuerwehr wurden fünf Personen verletzt. Ein Kind erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Zudem gab es einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte – zu letzteren zählte ein weiteres Kind. Sie kamen allesamt ins Krankenhaus.