Kind stürzt aus zweitem Stock in die Tiefe und wird schwer verletzt

Hamburg - Schreckliches Unglück in Hamburg! Am Dienstagmittag ist ein Kind aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Ein Kind ist in Hamburg-Dulsberg aus dem zweiten Stock gefallen und wurde verletzt. © Bernd Weißbrod/dpa

Wie ein Feuerwehrsprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.23 Uhr in die Oberschlesische Straße im Stadtteil Dulsberg gerufen.

Dort war das Kind nach ersten Erkenntnissen aus bislang noch ungeklärter Ursache aus dem Fenster gefallen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll es ansprechbar gewesen sein, so der Sprecher. Unter Begleitung eines Notarztes wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnten bislang keine genaueren Angaben gemacht werden.