Kleinbus rammt Fahrschulauto und fährt dann in Bäckerei: Mehrere Verletzte

Hamburg - Für einen großen Schockmoment hat am Mittwochmittag ein Kleinbus-Fahrer in Hamburg-Rahlstedt gesorgt. Aus noch ungeklärter Ursache rammte dieser zunächst ein Fahrschulauto und krachte dann frontal in eine Filiale der Bäckerei-Kette "Braaker Mühle". Mehrere Personen wurden verletzt.