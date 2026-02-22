Krankenwagen im Einsatz kollidiert mit VW: Patientin muss umgeladen werden

Hamburg - Am Sonntagabend ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt an der Hamburger Kreuzung Hammer Steindamm/Sievekingsallee mit einem VW kollidiert.

An dem beteiligten Rettungswagen entstand ein erheblicher Sachschaden. © NEWS5 / René Schröder

Nach Angaben eines Reporters vor Ort war der Rettungswagen aus Schleswig-Holstein auf dem Weg, eine Patientin in ein Hamburger Krankenhaus zu bringen, als es gegen 20.44 Uhr zur Kollision kam.

Diese sei nach dem Unfall mit einem weiteren Rettungswagen weitertransportiert und nicht erneut verletzt worden.

Aus welchen Gründen die Patientin transportiert werden musste, ist bislang nicht bekannt.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg bestätigte den Krankentransport gegenüber TAG24 nicht, sprach aber davon, dass es keine Verletzten bei dem Unfall gegeben habe.