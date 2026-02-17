Kleintransporter rollt Treppe herunter und erfasst Fußgängerin: Frau eingeklemmt

Hamburg - Schwerer Unfall in der Hansestadt: Am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr ist ein Kleintransporter ins Rollen gekommen und erfasste dabei eine Frau.

Am Dienstagabend erfasste ein rollender Kleintransporter eine Fußgängerin in Hamburg. © Lenthe-Medien

Das Fahrzeug sei am Theodor-Heuss-Platz plötzlich davongerollt, unter anderem auch einige Treppenstufen hinunter, bestätigte ein Sprecher des Lagedienstes auf Nachfrage von TAG24.

Dabei habe der Transporter eine zufällig vorbeigehende Fußgängerin erfasst. Diese sei von dem Fahrzeug daraufhin eingeklemmt worden.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnte die Dame schließlich befreit werden. Daraufhin wurde diese mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Wie schwer die Verletzungen der Frau sind, konnte der Sprecher nicht beantworten. Lebensgefahr sei jedoch ausgeschlossen. Die Dame sei am Unfallort ansprechbar gewesen.