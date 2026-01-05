Lastwagen kracht gegen Baum: Fahrer muss nach Unfall reanimiert werden

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Ein Mann ist am Montagmittag mit seinem Lastwagen nach einem medizinischen Notfall im Stadtteil Wandsbek gegen einen Baum gekracht und musste von den Rettungskräften reanimiert werden.

Rettungskräfte mussten einen Lastwagenfahrer nach einem Unfall reanimieren. © HamburgNews/Christoph Seemann

Ein Feuerwehrsprecher konnte den Einsatz und die medizinischen Maßnahmen auf TAG24-Nachfrage bestätigten, aber keine weiteren Informationen geben.

Nach ersten Erkenntnissen war der Lastwagen gegen 12.50 Uhr an der Ecke Kramerkoppel und Holstenhofweg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.