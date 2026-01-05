Lastwagen kracht gegen Baum: Fahrer muss nach Unfall reanimiert werden
Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg! Ein Mann ist am Montagmittag mit seinem Lastwagen nach einem medizinischen Notfall im Stadtteil Wandsbek gegen einen Baum gekracht und musste von den Rettungskräften reanimiert werden.
Ein Feuerwehrsprecher konnte den Einsatz und die medizinischen Maßnahmen auf TAG24-Nachfrage bestätigten, aber keine weiteren Informationen geben.
Nach ersten Erkenntnissen war der Lastwagen gegen 12.50 Uhr an der Ecke Kramerkoppel und Holstenhofweg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.
Unter Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Der Baum, gegen den der Lkw gekracht war, kippte um und stürzte auf ein parkendes Auto.
