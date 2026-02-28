Drama an S-Bahnhof: Mann stürzt von Bahnsteig auf Stromschiene

Hamburg - Dramatischer Vorfall in der Hansestadt: Am Freitag ist ein 20-jähriger Mann an einem S-Bahnhof in Hamburg ins Gleisbett gestürzt und auf eine Stromschiene gefallen.

Am S-Bahnhof Neuwiedenthal ist ein 20-Jähriger am Freitag ins Gleisbett gestürzt. Er hatte Riesenglück und blieb unverletzt. (Symbolfoto) © Daniel Reinhardt/dpa

Wie die Bundespolizei erst am Samstag mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 10 Uhr am S-Bahnhof Neuwiedenthal ereignet. Der Mann ging am Bahnsteig entlang und stürzte dann ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich auf die Abdeckung der Stromschiene.

Eine Frau beobachtete den Unfall und alarmierte umgehend den Notruf, ehe sie dem 20-Jährigen beim Herausklettern aus dem Gleisbereich half. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte am S-Bahnhof Regelbetrieb, sodass jederzeit ein Zug hätte einfahren können.

Der unverletzte Mann erklärte anschließend gegenüber den alarmierten Beamten, dass er unachtsam gewesen und versehentlich ins Gleis gestürzt sei. Diese Darstellung wurde durch die Aufnahmen der Überwachungskameras bestätigt.

Die Bundespolizisten klärten den 20-Jährigen über die Gefahren im Gleisbereich auf und entließen ihn anschließend mit einem Platzverweis für den S-Bahn-Haltepunkt Neuwiedenthal.