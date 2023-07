11.07.2023 18:46 3.033 Lastwagen schleift Fußgängerin mit: Not-OP!

Bei einem schweren Unfall an der Theodorstraße in Hamburg-Bahrenfeld hat ein Lastwagen am Dienstagmorgen eine 76-jährige Fußgängerin erfasst und verletzt.

Von Oliver Wunder, Madita Eggers

Hamburg - Schwerer Unfall in der Theodorstraße in Hamburg-Bahrenfeld: Beim Verlassen einer Esso-Tankstelle hat ein Lastwagen-Fahrer eine 76-jährige Fußgängerin übersehen und hat diese mehrere Meter mit seinem Brummi mitgeschleift. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt. Ein Lkw-Fahrer übersah beim Verlassen einer Tankstelle eine Seniorin und schleifte diese mehrere Meter mit. © Christoph Seemann/HamburgNews Wie eine Sprecherin der Hamburger Polizei am späten Vormittag gegenüber TAG24 sagte, ereignete sich der Unfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin gegen 6.37 Uhr am Dienstag. Anfangs war der Unfallhergang unklar. Am Abend gab die Polizei ihren neuen Ermittlungsstand bekannt. Demnach wollte der 46-jährige Brummifahrer das Tankstellengelände mit seinem Sattelzug verlassen und hielt zunächst am Gehweg an. Beim Wiederanfahren an dieser Stelle kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Unfall mit der 76-Jährigen. Offenbar war die Frau kurz zuvor von rechts kommend vor die Zugmaschine getreten. Fotos vom Unfallort zeigen, dass der Lastwagen die Seniorin mehrere Meter mitgeschleift hat, bevor er zum Stehen kam. Hamburg Unfall Radfahrer bei Crash in Eimsbüttel schwer verletzt, Autofahrer flüchtet Bei dem Unfall erlitt die 76-Jährige schwerste Beinverletzungen und schwebte in Lebensgefahr; am Vormittag hieß es dagegen, dieser gefährliche Zustand bestehe glücklicherweise nicht. Offenbar hat sich das im Nachhinein als falsch herausgestellt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik, wo sie notoperiert werden musste. Über ihren aktuellen Gesundheitszustand lagen am Abend keine Angaben vor. Der Lastwagen blieb erst mehrere Meter nach dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin stehen. © Christoph Seemann/HamburgNews Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Dazu wurde auch eine Drohne eingesetzt. Erstmeldung: 11.18 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 18.46 Uhr.

Titelfoto: Christoph Seemann/HamburgNews